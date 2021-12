Dzeko: gol senza esultanza. E appare lo striscione: “119 volte grazie Edin”

La Redazione24

,

sabato 04 Dicembre 2021.

Dzeko: gol senza esultanza. E appare lo striscione: “119 volte grazie Edin”Edin, ignorato all’ingresso in campo, segna sotto la curva dove nel 2015 si mise in mostra con lo straordinario gol al Siviglia. Sulla Tevere compare il saluto per ringraziarlo. Ma al 75′ una salva di fischi chiude il suo ritorno all’Olimpico

