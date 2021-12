Dzeko-Roma, che storia: dai 39 gol in un anno, alla rimonta sul Barcellona

La Redazione24

,

sabato 04 Dicembre 2021.

Dzeko-Roma, che storia: dai 39 gol in un anno, alla rimonta sul BarcellonaRoma e Inter si affronteranno sabato sera all’Olimpico (ore 18.00), in una gara molto importate sia per i nerazzurri che per i giallorossi. Partita speciale, poi, per Edin Dzeko, che oggi guida l’attacco di Simone Inzaghi ma che fino a questa estate era il punto di riferimento del club della capitale. Una storia lunga sei anni, vissuta sempre tra alti e bassi.

