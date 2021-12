Mou: “Avevo un potenziale offensivo nullo”. E decide di non parlare con lo studio

Mourinho: “Avevo un potenziale offensivo nullo”. E decide di non parlare con lo studioIl tecnico della Roma risponde a un’unica domanda dell’inviato all’Olimpico: “L’Inter è più forte di noi in condizioni normali. In condizioni non normali è molto più forte e oggi avevamo una situazione molto limitata dalle assenze” continua a leggere su La Gazzetta […]

La Redazione24

,

sabato 04 Dicembre 2021.

Mourinho: “Avevo un potenziale offensivo nullo”. E decide di non parlare con lo studioIl tecnico della Roma risponde a un’unica domanda dell’inviato all’Olimpico: “L’Inter è più forte di noi in condizioni normali. In condizioni non normali è molto più forte e oggi avevamo una situazione molto limitata dalle assenze”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA