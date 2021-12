Napoli ferito, Dea in volo, Inter-Mou e… Pioli può scappare: che lotta lassù

Napoli ferito, Dea in volo, Inter-Mou e… Pioli può scappare: che lotta lassùI quattro allenatori in vetta non hanno mai trionfato. Tra infortuni, calendario “full” e Covid, l’emergenza è normalità. Ma questo weekend potrebbe dire molto sul futuro… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

sabato 04 Dicembre 2021.

