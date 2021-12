Totti di nuovo all’Olimpico. Dopo due anni in tribuna per Roma-Inter

Totti torna all’Olimpico. Dopo due anni in tribuna per Roma-InterVedrà per la prima volta dal vivo la squadra di Mou, a cui ha sempre riservato grandi complimenti. Presenti anche i Friedkin continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 04 Dicembre 2021.

Totti torna all’Olimpico. Dopo due anni in tribuna per Roma-InterVedrà per la prima volta dal vivo la squadra di Mou, a cui ha sempre riservato grandi complimenti. Presenti anche i Friedkin

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA