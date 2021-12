GP Arabia LIVE. Verstappen non sostituisce il cambio. Paura Fittipaldi in F2

F1 Arabia, il LIVE del GP. Verstappen non sostituisce il cambio. Paura Fittipaldi in F2Si corre a Gedda il penultimo appuntamento del 2021: Hamilton dalla pole punta a scavalcare Verstappen. Gli aggiornamenti in tempo reale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 05 Dicembre 2021.

F1 Arabia, il LIVE del GP. Verstappen non sostituisce il cambio. Paura Fittipaldi in F2Si corre a Gedda il penultimo appuntamento del 2021: Hamilton dalla pole punta a scavalcare Verstappen. Gli aggiornamenti in tempo reale

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA