Guarda l’incidente al via tra Fittipaldi e Pourchaire

Guarda l’incidente al via tra Fittipaldi e PourchaireLunghi momenti di paura a Jeddah, dove la gara domenicale di Formula 2 è stata interrotta per un incidente al via tra Fittipaldi e Pourchaire. La macchina del francese si pianta: in molti lo schivano ma non la vettura di Fittipaldi. L’impatto è molto forte ma per fortuna […]

La Redazione24

,

domenica 05 Dicembre 2021.

Guarda l’incidente al via tra Fittipaldi e PourchaireLunghi momenti di paura a Jeddah, dove la gara domenicale di Formula 2 è stata interrotta per un incidente al via tra Fittipaldi e Pourchaire. La macchina del francese si pianta: in molti lo schivano ma non la vettura di Fittipaldi. L’impatto è molto forte ma per fortuna entrambi i piloti sono stati estratti coscienti dalle vetture, subito sottoposti agli accertamenti e poi trasportati in ospedale con l’elisoccorso. In generale, le condizioni dei due non desterebbero preoccupazioni.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA