La Lazio prima dilaga poi rischia: tris alla Samp con doppietta di Immobile

domenica 05 Dicembre 2021.

La Lazio prima dilaga poi rischia: tris alla Samp con doppietta di ImmobileI biancocelesti dominano nel primo tempo e segnano 3 reti. Nella ripresa però rimangono in 10 per l’espulsione di Milinkovic e soffrono in più occasioni

