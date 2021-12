Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic

Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a JovicLuiz Felipe e Milenkovic in pole per l’eredità di Kjaer. Attacco decimato: il centravanti del Real idea a basso costo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 05 Dicembre 2021.

Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a JovicLuiz Felipe e Milenkovic in pole per l’eredità di Kjaer. Attacco decimato: il centravanti del Real idea a basso costo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA