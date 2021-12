Spalletti sorride lo stesso: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi. C’è stato spettacolo”

domenica 05 Dicembre 2021.

Spalletti col sorriso: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi. C’è stato spettacolo”Il tecnico, in tribuna per la squalifica, soddisfatto nonostante la sconfitta con l’Atatalanta: “Abbiamo giocato un calcio di livello messo in campo da una squadra credibile”

