Cittadinanza attiva e democratica, il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Crotone incontrerà gli studenti del Liceo Pitagora

lunedì 06 Dicembre 2021.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone nella persona del Presidente avv. Tommaso Vallone, unitamente al Tribunale di Crotone nella persona del Presidente Dott.ssa Maria Vittoria Marchianò, ha stipulato una convenzione per lo svolgimento del PCTO con il Liceo Classico Pitagora di Crotone rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Natascia Senatore, valida per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Gli obiettivi di questa iniziativa si prefiggono, nell’interesse degli allievi, lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze, il dialogo tra le culture, lo stimolo dell’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni con la consapevolezza dei diritti e dei doveri, oltre al potenziamento della materia giuridica e lo sviluppo e la implementazione delle conoscenze e del ruolo dell’avvocato nella società, sia nell’ambito delle attività processuali che in quello extraprocessuale. Giovedì 16 dicembre il Consiglio dell’Ordine incontrerà gli studenti presso l’Aula Magna del Liceo Pitagora nel pieno rispetto delle norme per il contenimento del Covid 19. Le attività del progetto saranno coordinate dal Tutor esterno Consigliere Avv. Caterina Bilotti.

