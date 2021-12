GP Arabia: 10” penalità a Max per il tamponamento. Non cambia nulla nel Mondiale

F1 GP Arabia: 10” penalità a Max per il tamponamento. Non cambia nulla nel MondialeMinuto per minuto: Hamilton ha vinto a Gedda il penultimo appuntamento del Mondiale F1 2021: ora è a pari punti con Verstappen a una gara dalla fine. In F2 pauroso incidente per Pourchaire e Fittipaldi, frattura a una caviglia per il […]

La Redazione24

,

lunedì 06 Dicembre 2021.

F1 GP Arabia: 10” penalità a Max per il tamponamento. Non cambia nulla nel MondialeMinuto per minuto: Hamilton ha vinto a Gedda il penultimo appuntamento del Mondiale F1 2021: ora è a pari punti con Verstappen a una gara dalla fine. In F2 pauroso incidente per Pourchaire e Fittipaldi, frattura a una caviglia per il brasiliano

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA