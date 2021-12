L’appello di Roger Waters, leader dei Pink Floyd per l’apertura dell’Ospedale di Cariati

Roger Waters si espone per l’apertura dell’Ospedale di Cariati!

Cariati,

lunedì 06 Dicembre 2021.

Si, è tutto vero! Questi 13 secondi sono solo un estratto dell’intervista in cui il leader dei Pink Floyd dice della lotta di Cariati: “Questa vicenda mi fa venire in mente di prendere la macchina, andare a Cariati e stappare una bottiglia di vino con loro e aiutarli perché hanno bisogno di aiuto e stanno facendo una cosa sacrosanta”.

Ha ragione. C’è bisogno di aiuto.

C’è bisogno di lanciare ancora il messaggio che viene dai territori: Cariati Ospedale Subito, Cariati nella rete ospedaliera per acuti.

Aiutaci a diffondere la richiesta che arriva da donne e uomini in una terra troppo difficile che, però, merita e pretende il suo riscatto.

L’intera intervista la troveremo nel docufilm di Federico Greco e Mirko Melchiorre per Studio Zabalik, con la preziosa collaborazione di Emergency.

C’Era Una Volta In Italia,

Jakarta sta arrivando

