La Redazione24

,

lunedì 06 Dicembre 2021.

Pioli: “Non solo Ibra, servirà imprevedibilità per battere il Liverpool”Il tecnico: “Ci dispiace per l’assenza di Leao ma tutti dovranno dare una mano in attacco. Abbiamo imparato molto dall’andata: ora sappiamo giocare a questi livelli”

