Al via il 12 dicembre la stagione teatrale a Cirò Marina con un ricco cartellone: Premio Alikia Floriana Maietta 1^ edizione

Un teatro vivo, dopo un lungo fermo riparte la stagione teatrale con 12 serate di spettacolo tra prosa, musica e divertimento

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

martedì 07 Dicembre 2021.

Fondata nel 2015, per volontà della precedente amministrazione, quando era assessore lo stessso, Sergio Ferrari, ora Sindaco, la Compagnia teatrale Krimisa, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha indetto una conferenza stampa nella giornata di venerdì scorso, al fine di presentare il nuovo cartellone teatrale che riparte, dopo il forzato stop dettato dalla pandemia. Ad introdurre l’incontro l’assessore alla cultura, Virginia Marasco, accompagnata dal consigliere La Rocca, presente il presidente della Compagnia Krimisa, Giovanni Malena.

Un nuovo ricco cartellone fortemente voluto dallo stesso Sindaco anche nella sua e dalla stessa Fondazione città di Cirò Marina, che in sinergia con altri soggetti associativi vogliono lanciare un messaggio di ripresa culturale ma allo stesso tempo sociale, che possa diventare anche stimolo di rinascita. In questo senso le parole dell’Assessore Marasco, dai trascorsi personali e professionali impregnati di arte. A presentare il cartellone, invece, lo stesso Giovanni Malena, il quale dicendosi molto soddisfatto per quanto fatto nel programmare e riuscire a mettere in campo un cartellone molto accattivante e che sicuramente permetterà, si spera a tanti, di assistere a degli spettacoli culturalmente efficaci e socialmente coinvolgenti.

Ma è tutto il cartellone, rigorosamente ma non solo, in vernacolo, che darà sicuramente valore aggiunto alla città e alla sua tradizione teatrale. Il cartellone prenderà il via il 12 dicembre prossimo con una compagnia di Napoli, mentre bisognerà attendere il 6 gennaio per vedere in scena la Compagnia Krimisa con lo spettacolo “Il suo nome è donna Rosa”. Una lunga rassegna che terminerà nel mese di aprile 2022 che vedrà nel teatro Alikia della città susseguirsi spettacoli e momenti diversi ma c’è anche una sorpresa, infatti nel cartellone il 27 marzo è previsto un spettacolo che non è stato svelato, che sicuramente susciterà interesse.

Domenica 1 maggio, vi sarà la premiazione finale di questa rassegna teatrale con l’assegnazione del Premio Alikia – Floriana Maietta 1 Edizione. Un modo concreto per ricordare Floriana ancora oggi nei ricordi e nei cuori di tanti.

