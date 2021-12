Petilia Policastro, crollo scala esterna di una Palazzina: ferita una donna

La Redazione

Petilia Policastro,

martedì 07 Dicembre 2021.

Alle ore 11:38 i Carabinieri di Petilia Policastro allertavano la sala operativa dei vigili del fuoco del comando Provinciale di Crotone per il crollo di una scala esterna di una palazzina a Petilia Policastro in Piazza San Francesco.

All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco la situazione si presentava al quanto critica, vi era una scala esterna completamente crollata, i detriti della stessa all’impatto ferivano una donna.

Dal comando provinciale di Crotone in supporto è partita anche una auto scala per evacuare le famiglie ancora nelle loro abitazioni, impossibilitate ad uscire.

Le squadre al momento sono ancora sul posto per le operazioni di soccorso evacuazione e salvaguardia della zona circostante.

Presenti anche i Carabinieri ed i Sanitari del 118.

