Avanti in Champions… per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da qui

La Redazione24

mercoledì 08 Dicembre 2021.

Avanti in Champions… per 7 minuti: Milan, la volata scudetto inizia da quiRossoneri fuori dall’Europa, ma impegno onorato fino alla fine. Recuperare gli infortunati sarà fondamentale per provare a tornare campioni d’Italia dopo 11 anni

