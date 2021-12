Barella, notte da cancellare: chiusura soft su Kroos, gol sbagliato ed espulsione!

Barella, notte da cancellare: chiusura soft su Kroos, gol sbagliato ed espulsione! Serata no per il trascinatore dell’Inter, che non stringe sul tedesco, manca l’1-1 e poi si fa cacciare per un fallo di reazione. Ora rischia due turni continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 08 Dicembre 2021.

Barella, notte da cancellare: chiusura soft su Kroos, gol sbagliato ed espulsione! Serata no per il trascinatore dell’Inter, che non stringe sul tedesco, manca l’1-1 e poi si fa cacciare per un fallo di reazione. Ora rischia due turni

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA