Dormiva in macchina, ora è l’arma del Villarreal: Atalanta, occhio a Danjuma

Dormiva in macchina, ora è l’arma del Villarreal: Atalanta, occhio a DanjumaL’infanzia difficile in Olanda, la svolta con il Bournemouth e il trasferimento record in Spagna. L’esterno di Emery è una delle rivelazioni della stagione. E Klopp lo guarda da vicino… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 08 Dicembre 2021.

Dormiva in macchina, ora è l’arma del Villarreal: Atalanta, occhio a DanjumaL’infanzia difficile in Olanda, la svolta con il Bournemouth e il trasferimento record in Spagna. L’esterno di Emery è una delle rivelazioni della stagione. E Klopp lo guarda da vicino…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA