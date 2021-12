Il Napoli sorride: esami ok, Osimhen ritrova il campo dopo l’operazione

Il Napoli sorride: esami ok, Osimhen ritrova il campo dopo l’operazioneA due settimane dall’intervento di ricostruzione dello zigomo e dell’arcata sopracciliare sinistra l’attaccante del Napoli ha ripreso a correre. I prossimi passi: mascherina e via libera ai contatti fisici in allenamento continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 08 Dicembre 2021.

