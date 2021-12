Kean piega il Malmoe, poi arriva il regalo dallo Zenit: Juve prima!

Kean piega il Malmoe, poi arriva il regalo dallo Zenit: Juve prima!I bianconeri, in formazione inedita per assenze forzate e scelte di turnover, chiudono in testa il girone H grazie al pareggio a tempo scaduto dello Zenit contro il Chelsea continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 08 Dicembre 2021.

Kean piega il Malmoe, poi arriva il regalo dallo Zenit: Juve prima!I bianconeri, in formazione inedita per assenze forzate e scelte di turnover, chiudono in testa il girone H grazie al pareggio a tempo scaduto dello Zenit contro il Chelsea

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA