Milan, nell’agenda di Maldini: così cambia il mercato senza Europa

Milan, nell’agenda di Maldini: così cambia il mercato senza EuropaUn sostituto di Kjaer serve subito, così come giocare d’anticipo nel reparto attaccanti. L’ultimo posto nel girone porta a strategie nuove, più per giugno che per gennaio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 08 Dicembre 2021.

Milan, nell’agenda di Maldini: così cambia il mercato senza EuropaUn sostituto di Kjaer serve subito, così come giocare d’anticipo nel reparto attaccanti. L’ultimo posto nel girone porta a strategie nuove, più per giugno che per gennaio

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA