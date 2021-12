Calcio, Crotone-Benevento: Daspo a due tifosi beneventani

Il Questore di Crotone ha emesso due D.A.SPO. a carico di due tifosi del Benevento

Crotone,

giovedì 09 Dicembre 2021.

I due tifosi, in occasione dell’incontro di calcio F.C. CROTONE – BENEVENTO, valevole per il campionato nazionale SERIE BKT, stagione calcistica 2021/2022, disputatosi, il 28 ottobre scorso, presso lo stadio “E. Scida” di Crotone, si sono resi responsabili dell’accensione e del successivo lancio di un petardo e di un fumogeno sul terreno di gioco. I due, per i medesimi fatti, erano già stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone dalla locale DIGOS che, grazie alla scrupolosa analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza istallato presso lo stadio pitagorico, aveva ricostruito i fatti contestati ed individuato i responsabili che sono stati identificati con la collaborazione dell’omologo ufficio della Questura di Benevento. Ai due destinatari dei D.A.SPO. il Questore, oltre ad imporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ha, altresì, prescritto l’obbligo di presentazione all’Autorità di P.S. durante lo svolgimento delle manifestazioni vietate. In particolare, per uno dei destinatari, già colpito da un analogo provvedimento, il D.A.SPO. comminato prevede un dieto di accesso e un obbligo di presentazione di anni 5. I due provvedimenti sono stati convalidati, per la parte relativa agli obblighi di presentazione, dal G.I.P. del Tribunale di Crotone.

