Il colonnello Salvatore Gagliano morto per Covid, ex comandante provinciale dei Carabinieri di Crotone

Il Covid ha ucciso il colonnello Salvatore Gagliano, capo di Stato Maggiore Interregionale “Culqualber” di Messina. L’ufficiale, 57 anni, nato a Mirabella Imbaccari in provincia di Catania, sposato e padre di tre figli, era era al comando interregionale Culqualber di Messina era ricoverato a Modena. Si è spento ieri, perdendo la sua battaglia contro il virus. È stato protagonista di un’intensa e brillante carriera, avendo ricoperto delicati incarichi in alcune tra le più difficili aree del territorio nazionale: con passione, sacrificio e professionalità, negli anni ha servito il Paese da Comandante delle Compagnie di Lucera e di Bari Centro, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, del Reparto Operativo di Lecce, dei Comandi Provinciali di Ragusa e Crotone, della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. È stato un punto di riferimento per centinaia di Carabinieri che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco, e che gli rendono oggi onore insieme all’Arma intera.

