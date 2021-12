Inter, Nandez è il prescelto: idea prestito oneroso, ma il Napoli è in agguato

Inter, Nandez è il prescelto: idea prestito oneroso, ma il Napoli è in agguatoUruguaiano in dubbio per domenica a San Siro, nello stadio di chi l’ha corteggiato un’estate intera. Anche De Laurentiis ha presentato un’offerta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 09 Dicembre 2021.

