Leclerc: “Ferrari, progressi evidenti. Ma il meglio deve arrivare”. Sainz: “Finale in crescendo”

La Redazione24

,

giovedì 09 Dicembre 2021.

Leclerc: “Ferrari, progressi evidenti, ma il meglio deve arrivare”. Sainz: “Finale in crescendo”Il monegasco può chiudere 5° nel Mondiale: “Ci proverò. Come team abbiamo lavorato bene e ottimizzato il pacchetto a disposizione. Peccato per quei GP sfortunati di Monaco e Budapest”. Carlos: “Chiudo la stagione più forte di come l’avevo iniziata e vedo che la squadra ha preso la giusta direzione”

