Cirò, un successo i Mercatini di Natale e l'accensione dell'albero realizzato con tanti quadratini ricamati: un lavoro durato sei mesi

La serata è stata allietata dalla presenza della figura del Babbo Natale per la gioia dei tanti bambini intervenuti

Cirò,

venerdì 10 Dicembre 2021.

Un successo di partecipazione i Mercatini di Natale, lo scorso 8 dicembre, durante la quale è stato acceso l’albero di Natale realizzato con tanti quadratini ricamati, un lavoro durato sei mesi, realizzato dall’associazione Giovanni Paolo II a cui hanno partecipato tanti volontari. La serata è stata allietata dalla presenza della figura del Babbo Natale per la gioia dei tanti bambini intervenuti. Attorno l’albero balli e canti della scuola di ballo Ypscron diretta da Francesca Lettieri. La struttura interna dell’albero alto sei metri, è stato realizzato dal maestro Giuseppe Rizzo. Per le vie del paese sono state istallate le luminarie che danno un’atmosfera di festa all’antico borgo. Sono state tante le associazioni intervenute tra queste: l’associazione musicale Euterpe, Vivavisione, Leonardo da Vinci, Pro-Loco, Giovanni Paolo II, Le Quattro porte, Prociv Arci Cirò, Ypscron, Ada, Misericordia, Avis. Intanto l’Amministrazione Comunale in collaborazione con tutte le Associazioni locali è già a lavoro per l’organizzazione di una serie di eventi Natalizi: prossimo appuntamento il Presepe Vivente organizzato dalla Parrocchia Santa Maria De Plateis previsto per il 26 dicembre nel cuore del centro storico, e il concerto della banda musicale Euterpe previsto per il 2 gennaio. Quest’anno è il Natale più solidale degli ultimi anni a Cirò- ha detto il sindaco Francesco Paletta- il fatto che tutte le associazioni si siano organizzate e prodigate per poter far si che questo Natale abbia una caratteristica diversa la dice lunga sulla voglia che hanno quei cittadini e volontari che quotidianamente si prodigano per il sociale ed il volontariato per il nostro paese. Io non finirò mai di ringraziare le associazioni, e la parrocchia nella persona del parroco Don Matteo Giacobbe, che nonostante la pandemia non si sono mai tirati indietro per l’impegno per portare avanti tutte le attività sociali del paese. E ancora prosegue il sindaco- Ringrazio il consigliere delegato al turismo Cataldo Scarola e tutte le associazioni per l’impegno attivo che hanno quotidianamente nel sociale come per il grande successo della festa del vino novello avuto lo scorso mese, che con i mercatini di Natale nel borgo, ha dato l’avvio alle feste natalizie. E dopo il mercatino- prosegue il primo cittadino- abbiamo organizzato la sagra del cinghiale per domenica 12 dicembre, seguirà il 26 il presepe vivente che sarà curato dalle associazioni e dai volontari che già si stanno prodigando per l’organizzazione, un momento questo molto suggestivo creato nel cuore del centro storico, che negli anni è diventato un appuntamento importante per la comunità, appuntamento saltato l’anno scorso a causa della pandemia. Per questo- conclude Paletta questo è il Natale della solidarietà e della ripresa, noi per questo stiamo organizzando una grossa manifestazione presso il centro servizio il prossimo 28 dicembre con una associazione di volontariato che sponsorzierà un evento di solidarietà ci sarà un concerto lirico con artisti di fama nazionale dove il ricavato sarà tutto devoluto ai bambini sponsorizzato dell’unicef . Hanno preso parte dei mercatini dell’Immacolata tanti artigiani, associazioni di volontariato e privati provenienti da tutto il circondario tra questi: Salvatore Blefari, Rizzo Miriana, Mazziotti, Maria Salierno, Maria Esposito, Antonella Renda, e ancora le suore di Sant’Antonio, l’Oratorio San Domenico, e tanti altri. La vice sindaco Giovanna Stasi, ha ringraziato a nome dell’amministrazione quanti si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione .

