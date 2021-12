Lazio, ti toccano i playoff: solo 0-0 col Galatasaray

Lazio, ti toccano i playoff: solo 0-0 col Galatasaray Due occasioni per Immobile, poi poco altro. La squadra di Sarri non è quasi mai pericolosa, e senza grande sforzo i turchi staccano il biglietto per gli ottavi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 10 Dicembre 2021.

