Screening gratuito sul diabete organizzato dal Lions Club Cirò Krimisa, donati cestini e contenitori utili per l’ambiente

Continua l’impegno del Lions Club Cirò Krimisa sul territorio

Cirò Marina,

venerdì 10 Dicembre 2021.

Un entusiasmante lavoro di squadra sta caratterizzando l’impegno del Club e del suo Presidente, Gianni Gentile.

Nella mattinata del 28 novembre si è svolto lo Screening Gratuito del Diabete, realizzato nella sede della Biblioteca Lions.

Dalle ore 9,00 alle ore 13,00 sono stati effettuati circa 80 screening grazie alla disponibilità dei medici e soci Lions, Antonio Aloisio, Rocco Sotira e Salvatore Senatore ai quali è andato il ringraziamento del Presidente del Club Giovanni Gentile De del Presidente del Service Antonio Gallella.

Il Club si è avvalso anche della collaborazione della Misericordia di Cirò Marina, del patrocinio del Comune e del valido contributo della Responsabile Distrettuale AILD (LIONS per il Diabete) per la Calabria, Denise Valente Ortale.

‌Sempre nel mese di Novembre si è dato l’avvio all’apertura della Biblioteca Angolo Lions gestita da soci e volontari e al Service ‘Letture in Biblioteca’ in cui la Presidente di Service, Orsola Siciliani ha presentato la programmazione degli incontri. In questa occasione, il socio Sante Guzzo, responsabile dell’ attività di Cineforum ha comunicato che saranno avviate le proiezioni, previo appuntamento con le Scuole e le Associazioni del territorio.

‌Infine, il Club nella mattinata del 10 dicembre ha realizzato la prima parte del Service sull’ ambiente nell’ambito del più ampio Service Distrettuale “Prendiamoci cura del nostro pianeta”.

‌Sono stati donati cestini e contenitori utili per l’ambiente che saranno collocati dall’Amministrazione Comunale in varie zone della cittadina. Tutto il materiale è stato offerto dalla socia Caterina Pugliese che ha voluto ricordare il marito Salvatore Lucà.

‌La donazione si è svolta presso la Biblioteca Angolo Lions, in presenza della socia donatrice, del Presidente del Club, Giovanni Gentile, della Presidente del Service, Filomena Zungri l’assessore allo sport del Comune di Cirò Marina, Ferdinando Alfi’ ed il comitato per l’ambiente composto dai soci Mario Patanisi, Sante Guzzo, Vincenza Alessio, Orsola Siciliani e Rocco Sotira.

‌Il Service si articolerà in altre giornate che prevedono la piantumazione di alberi e il coinvolgimento delle scuole e delle associazioni, affinché si possa insieme contribuire a promuovere e far crescere una cultura ambientale nel nostro territorio.

