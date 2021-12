Verstappen, Marko attacca: “Campagna scorretta contro Max. Ma è pronto al titolo”

Verstappen, Marko attacca: “Campagna scorretta contro Max. Ma è pronto al titolo” Il superconsulente della Red Bull difende il suo pilota: “Vogliono farlo passare per aggressivo e non è vero. Speriamo che le decisioni siano eque e non solo contro di lui” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 10 Dicembre 2021.

