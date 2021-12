Allegri amaro: “Due punti buttati. Dybala mi preoccupa, abbiamo rischiato e…”

Allegri amaro: “Due punti persi. Dybala mi preoccupa, abbiamo rischiato e…”L’allenatore bianconero dopo il pareggio a Venezia: “Blackout a inizio ripresa come a Salerno, quando siamo stati più fortunati. Non sappiamo leggere quei momenti delle partite in cui serve stringere i denti” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 11 Dicembre 2021.

