Caldara e il sogno Juve sfumato in tre settimane: a Venezia sarà l’ex del match

Caldara e il sogno Juve sfumato in tre settimane: a Venezia sarà l’ex del matchIl difensore si presentò allo Stadium come nuovo acquisto ma poi fu inserito nell’affare col Milan che riportò Bonucci in bianconero continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 11 Dicembre 2021.

Caldara e il sogno Juve sfumato in tre settimane: a Venezia sarà l’ex del matchIl difensore si presentò allo Stadium come nuovo acquisto ma poi fu inserito nell’affare col Milan che riportò Bonucci in bianconero

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA