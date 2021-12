Ci lascia a 64 anni il responsabile del Centro distribuzione di Crotone, ex direttore di Cirò Marina, Alfonso Canino

Lascia moglie e tre figli nell’immenso dolore accompagnato da tantissimi colleghi.

Alfonso ha ricoperto varie mansioni ed incarichi in Poste Italiane. Dalla Sicilia, terra nativa tanto amata si trasferisce in Calabria in giovanissima età insieme alla moglie

La Redazione

Crotone,

sabato 11 Dicembre 2021.

Rende onore e precedenza al suo lavoro svolto con onestà e professionalità. Lunga carriera in tutti questi anni, fino a coprire il ruolo di direttore del Centro distribuzione di Cirò Marina e responsabile del Centro distribuzione Paternostro di Crotone. Con orgoglio e tanto lavoro ha raggiunto sempre ottimi risultati. È stato un onore lavorare al suo fianco anche per la sua disponibilità ed ironia con i colleghi.

Oggi rendono onore per averlo conosciuto lavorativamente ed amichevolmente tutti i colleghi di Poste Italiane.

I funerali si svolgeranno, domani 12 dicembre alle 9:30 nella Chiesa del SS. Crocifisso a Cutro, per omoggiare l’ultimo saluto.

Mancava poco per ritornare nella tua amata Terra e godere della tua meritata pensione ,ma il destino ha oltrepassato il limite .Il tuo tempo libero era dedicato alle bocce , ma sempre pronto a risponderci anche fuori servizio e con la tua simpatia mi chiamavi come tu sapevi fare : Nannina chiudi che perdo la partita !!! . Oggi amico mio ti rispondo con dolore, che l hai persa con troppa esagerazione lasciandoci tutti senza fiato . Sei diventato l Angelo Postino che battendo le ali sali sempre più in alto dove solo li ora ti accoglierà quella luce del paradiso che si illumina d’immenso… e per me sarai la stella più luminosa che ci sarà lassù. Manchi Alfonso.

Anna Maria Manfredi

© RIPRODUZIONE RISERVATA