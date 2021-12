Hamilton-Verstappen, che lotta! Ma l’ultimo giro di Max è da urlo: gli highlights

sabato 11 Dicembre 2021.

Hamilton-Verstappen, che lotta! Ma l’ultimo giro di Max è da urlo: guarda gli highlightsHamilton ingaggia una lotta feroce con Verstappen in ogni tranche della qualifica del Gp di Abu Dhabi: in Q1 avanti di 0.477 , in Q2 dietro di 0.345, ma con mescole differenti (Max rosse, lui gialle), fino allo scontro finale in Q3. Il primo affondo dell’olandese in 1.22.109, grazie anche al compagno Perez che gli tira la volata in una parte del tracciato, è decisivo: Hamilton affonda a mezzo secondo (0.551) e nel secondo tentativo si avvicina, ma resta a 0.371 da Verstappen. Guarda gli highlights

