Inter, De Vrij rientra ma è rebus rinnovo: per ora nessun contatto

Inter, De Vrij rientra ma è rebus rinnovo: per ora nessun contattoIl difensore va in scadenza nel 2023. Finora niente incontri con il club, la questione non è prioritaria, ma un muro come l’olandese fa gola a tanti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 11 Dicembre 2021.

