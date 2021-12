Juve operazione Champions: via Ramsey e Kulu per Vlahovic. O Scamacca…

Juve operazione Champions: via Ramsey e Kulu per Vlahovic. O Scamacca…Le mosse per inseguire il quarto posto: dalle cessioni i soldi per poter investire sul rinforzo necessario in attacco. A centrocampo piace Zakaria, ma è possibile anche un arrivo “minore” in prestito continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 11 Dicembre 2021.

Juve operazione Champions: via Ramsey e Kulu per Vlahovic. O Scamacca…Le mosse per inseguire il quarto posto: dalle cessioni i soldi per poter investire sul rinforzo necessario in attacco. A centrocampo piace Zakaria, ma è possibile anche un arrivo “minore” in prestito

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA