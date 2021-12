La pioggia, i 100 tiri, la Coca Zero: la breve ma intensa avventura di Mazzarri all’Inter

La pioggia, i 100 tiri, la Coca Zero: la breve ma intensa avventura di Mazzarri all’InterDa calciatore era “il nuovo Antognoni”, domenica sfiderà a San Siro col Cagliari la sua ex squadra: una rosa mediocre, il rapporto mai decollato coi tifosi, e quel venerdì in cui Thohir si consultò con Moratti e… continua a leggere […]

La Redazione24

,

sabato 11 Dicembre 2021.

La pioggia, i 100 tiri, la Coca Zero: la breve ma intensa avventura di Mazzarri all’InterDa calciatore era “il nuovo Antognoni”, domenica sfiderà a San Siro col Cagliari la sua ex squadra: una rosa mediocre, il rapporto mai decollato coi tifosi, e quel venerdì in cui Thohir si consultò con Moratti e…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA