Max: “Questa sfida sarà ricordata a lungo”. Lewis: “La scia? Non ne ho parlato con Bottas”

F1 Abu Dhabi, Verstappen: “Il duello con Hamilton passerà alla storia”Pole dell’olandese nell’ultimo GP del Mondiale F1 2021. E in gara sarà testa a testa per il titolo con Hamilton. Lewis: “Strategia di gomme diversa, secondo me noi abbiamo quelle migliori” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 11 Dicembre 2021.

