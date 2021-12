A San Siro numeri da record europeo: Inter, effetto Meazza per l’operazione sorpasso

A San Siro numeri da record europeo: Inter, effetto Meazza per l’operazione sorpassoNei 5 principali campionati europei, nessuno ha un rendimento superiore ai nerazzurri che in casa hanno vinto 21 delle ultime 24 partite, 17 su 19 nel 2021. E contro il Cagliari c’è in ballo un primato vecchio di 32 anni… continua a leggere […]

La Redazione24

,

domenica 12 Dicembre 2021.

A San Siro numeri da record europeo: Inter, effetto Meazza per l’operazione sorpassoNei 5 principali campionati europei, nessuno ha un rendimento superiore ai nerazzurri che in casa hanno vinto 21 delle ultime 24 partite, 17 su 19 nel 2021. E contro il Cagliari c’è in ballo un primato vecchio di 32 anni…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA