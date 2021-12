Crotone: Sindaco e Assessori al lavoro per completare le schede progettuali relativi ai CIS (Contratti Istituzionali di Sviluppo)

Stretta finale e corsa contro il tempo, ma con la consapevolezza di essere sulla buona strada ed operare nell’interesse della comunità cittadina

Crotone,

domenica 12 Dicembre 2021.

Per questi motivi, così come sta avvenendo da qualche settimana, sindaco ed assessori, anche il sabato e la domenica, come questa mattina, sono al lavoro per completare le schede progettuali relativi ai CIS (Contratti Istituzionali di Sviluppo)

Lo stato dell’arte, come ha anche comunicato alla cittadinanza questa mattina nel corso di una diretta social il sindaco, è a buon punto.

L’amministrazione sta operando secondo le direttrici previsti avendo una visione complessiva sugli interventi da proporre che partendo dal centro storico di allargano a raggiera comprendendo anche le periferie.

Interventi infrastrutturali importanti che riguardano la riqualificazione urbana, opere idrauliche per la messa in sicurezza, ma anche fare in modo che la città diventi attrattore turistico.

L’obiettivo è arrivare alla scadenza della presentazione con progetti che rispondano non solo alle direttive quadro dei CIS ma soprattutto allo sviluppo della città.

Una ulteriore occasione, che si unisce ai fondi del PNRR, per la città di Crotone sulla quale l’amministrazione sta profondendo ogni sforzo.

