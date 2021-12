Max-Lewis, lotta all’ultimo GP: un solo precedente e i 30 mondiali decisi in extremis

La Redazione24

,

domenica 12 Dicembre 2021.

Max-Lewis, lotta all’ultimo GP: un solo precedente e i 30 mondiali decisi in extremisMax Verstappen e Lewis Hamilton si giocano il titolo del Mondiale 2021 al GP di Abu Dhabi partendo da pari punti in classifica: nella storia della Formula 1 è solo uno il precedente e risale a quasi 50 anni fa… Ma sono 30 le volte in cui si è assegnato il titolo all’ultimo Gp: ecco quali

