Cirò, la prof.ssa Teresa Astorino partecipa all’esposizione internazionale “100 presepi in vaticano”

Teresa Astorino, docente di scuola media, che ha sempre coltivato l’interesse verso opere artistiche realizzabili con materiali inusuali

Cirò,

lunedì 13 Dicembre 2021.

La mostra è allestita nella Citta’ del vaticano- S.Pietro sotto al colonnato del Bernini ed è stata inaugurata lo scorso cinque dicembre alla presenza dell’arcivescovo Rino Fisichella – presidente del Ponteficio consiglio per la nuova evangelizzazione. L’opera è stata selezionata da un’attenta commissione di valutazione tra vari presepi provenienti da diverse parti del mondo. Presepi che sono stati presentati giovedi sera a Porta a Porta da Bruno Vespa. Il presepe in questione è stato realizzato con cialde riciclate di caffè per macchina espresso e con alcune bustine di tè e camomilla i cui contenuti sono stati conservati nelle proprie sedi al fine di essere utilizzati da supporto per esaltare, in ogni elemento, l’armonia dei corpi e l’atteggiamento reverenziale nei confronti di Gesù Bambino. L’insieme -scrive in una nota l’autrice- dà vita alla rappresentazione della Sacra Famiglia mimetizzata in una scenografia color terra mediante la quale si vuole esprimere il valore dell’uguaglianza. Al centro del presepe, prosegue Astorino- un Gesù Bambino di cera che giace in una culla a forma di mascherina avvolto da una luce che sembra studiata per illuminarlo nella sua interezza. Sullo sfondo, la vista di un mare dipinto al di là del deserto mostra la volontà di cercare l’intervento divino oltre i propri confini. Un ricco curriculum artistico segue la figura della professoressa Teresa Astorino. Nel 2014 si aggiudica il premio della critica “Aurelio Bauckneht” del concorso “Presepe Natale” a cura dell’associazione “Vivere IN” nella provincia di Crotone . La passione per l’arte presepiale le hanno consentito di fare un debutto internazionale nella mostra dei” 100 Presepi “nell’ anno 2015 con un’ opera di carta di alluminio; la capacità creativa, le è valsa già da allora il terzo premio nella categoria Fantasia risultando unica vincitrice calabrese. Nel 2016 ha superato di nuovo la selezione con un’altra creazione nella quale ha sfruttato i toni delle lamine di rame. Nel 2017 nuova esperienza e prova di abilita’ usando la pellicola trasparente da cucina, che gli è valso il primo premio per la categoria Fantasia e sempre nel ricorrente anno, la stessa è risultata essere idonea per l’esposizione alla mostra amici del presepe nel museo Mam di Cosenza. Nel 2019, ha partecipato, dopo aver superato un’ accurata selezione, alla Mostra”100 Presepi del Vaticano” alla presenza di Papa Francesco, con un’ operare realizzata in polistirolo sempre in prima linea su Vatican News.

