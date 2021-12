Il bis di Lautaro (e l’errore dal dischetto), Sanchez e Calha: il film di Inter-Cagliari

Il bis di Lautaro (e l’errore dal dischetto), Sanchez e Calha: il film di Inter-CagliariNel posticipo della 17ª giornata di Serie A, l’Inter supera per 4-0 il Cagliari e torna solitaria in vetta alla classifica. In gol Lautaro Martinez (doppietta e un rigore sbagliato), Sanchez e Calhanoglu. Guarda le foto più belle del match continua […]

La Redazione24

,

lunedì 13 Dicembre 2021.

Il bis di Lautaro (e l’errore dal dischetto), Sanchez e Calha: il film di Inter-CagliariNel posticipo della 17ª giornata di Serie A, l’Inter supera per 4-0 il Cagliari e torna solitaria in vetta alla classifica. In gol Lautaro Martinez (doppietta e un rigore sbagliato), Sanchez e Calhanoglu. Guarda le foto più belle del match

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA