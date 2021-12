L’amministrazione comunale, domenica 26 dicembre intitolerà i campi da tennis comunali al maestro Luigi Parrilla

Una titolazione che dà il meritato riconoscimento ad un nostro concittadino che allo sport e al tennis nello specifico, ha dedicato tutta la sua vita

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

lunedì 13 Dicembre 2021.

“L’amministrazione comunale giorno 26 Dicembre 2021 intitolerà i campi da tennis comunali al nostro compianto concittadino, Luigi Parrilla, scomparso il 26 Dicembre 2009 per onorare il suo impegno e il suo prezioso contributo a questo sport.” Così si legge nella delibera pubblicata sul sito del Comune di Cirò Marina. Una delibera formulata all’unanimità , dopo la lettura della motivazione avanzata dall’assessore allo sport, Ferdinando Alfì, che la Giunta all’unanimità, guidata Sindaco, Sergio Ferrari, hanno voluto accogliere e formulare. Una titolazione che dà il meritato riconoscimento ad un nostro concittadino che allo sport e al tennis nello specifico, ha dedicato tutta la sua vita, vissuta con passione e spirito fraterno, nella nostra comunità e oltre, favorendo la diffusione dei valori dello sport e dell’amicizia. Per chi lo ha conosciuto e con lui ne ha condiviso momenti di sport e non solo, un tuffo nei ricordi dei bellissimi momenti vissuti sui campi della “Pagoda”, diventati un punto di riferimento per tutti gli sportivi, amanti del tennis e non solo, dove il caro Luigi trascorreva gran parte della sue giornate. Oggi, questo importante riconoscimento alla memoria che sicuramente servirà per dare slancio alla voglia di sport e alla vita.

Bello il ricordo della moglie, Caterina Chimenti che così scrive:

Luigi Parrilla nasce a Cirò Marina il 16 agosto del 1962, giovanissimo campione nello sport, leader nel fairplay , maestro di tennis di tante generazioni , persona rispettata , amabile e amata , discreta , corretta e personalità istrionica e piccante, ha meritato , attraverso questa intitolazione , un giusto riconoscimento dal Comune , dalla sua gente , da questo paese che tanto ha amato e al quale avrebbe continuato tanto a dare , con la sua franchezza e la generosità che lo contraddistinguevano , se la morsa del suo destino non lo avesse strappato ai suoi cari , ma soprattutto alle sue bambine quando era un giovane padre. Luigi è venuto a mancare il 26 Dicembre del 2009 e con oggi sono 12 anni ma la sua assenza e il nostro dolore è ancora vivo. Luigi inizia la sua attività sportiva proprio nel suo paese natio , il suo amore sportivo che inizialmente praticava solo per divertimento lo ha portato a perfezionarsi sempre di più nel gioco del tennis partecipando a diversi corsi di preparazione atletica riuscendo ad ottenere gli attestati per l’insegnamento del tennis. Partecipa ed organizza diversi tornei regionali e fuori dalla provincia , classificandosi sempre ai primi posti .Collabora con i circoli di Crotone, Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria e per un ventennio sarà maestro del circolo di tennis della Pagoda di Cirò Marina. Nasce così l’Associazione Sportiva Dilettantistica che ha come sede proprio la Pagoda di Cirò marina un posto magnifico già di per se magico. Qui Luigi verrà affiancato a molti istruttori tra i migliori della provincia . La passione , i sacrifici e la continua ricerca della chiave per crescere e superare i propri limiti personali rendono il tennis uno sport unico e da cui si viene immediatamente colpiti. L’associazione Sportiva Tennis della Pagoda diventa una grande famiglia in cui si trovano nuovi amici con cui allenarsi , istruttori qualificati e un ambiente amichevole. Luigi amava il tennis. Lo giocava , lo insegnava , lo sponsorizzava ; a tutti in modo diffuso e trasversale : bambini , adulti, sportivi e amatori, spettatori e giocatori , alla gente della sua terra. E’ stato un esempio in tutto , ha abbracciato i suoi allievi e li ha guidati nella vita. Molti di loro sono cresciuti e diventati uomini grazie anche ai suoi consigli , alle sue parole , al suo esempio. In molti sono stati coinvolti dalla sua energia , dalla passione per lo sport , il suo lato competitivo e la sua adrenalina , ma anche dalla voglia di insegnare , di condividere la tecnica di uno sport che è una perfetta fusione tra strategia e forza. E’ bello sapere che Luigi , il suo nome e forse qualcosa in più di una targa aleggia in un posto a lui dedicato.”

