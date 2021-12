Perché il Milan in 4 anni non ha visto il vero Calhanoglu, e l’Inter in 6 mesi sì

Perché il Milan in 4 anni non ha visto il vero Calhanoglu, e l’Inter in 6 mesi sìPreso dai rossoneri nell’estate 2017 non hai mai del tutto ingranato con Gattuso e Pioli, con Inzaghi è esploso, trovando la propria dimensione. Che non è quella di fantasista, ma… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 13 Dicembre 2021.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

