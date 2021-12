Riparte il Calcio a Cinque a Cirò Marina, campionato Futsal Serie D: primo incontro Real Krimisa vs Folgore C5 4-4

Sabato, presso il Centro Sportivo Eurogol, in località Difesa Piana, è ripartito il Calcio a Cinque, grazie alla passione del presidente, Carlo De Bertolo, del segretario, Francesco Rizzo, del consigliere, Ivan Murano e della cassiera, Carmela Dati

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

lunedì 13 Dicembre 2021.

Una rosa allestita con l’esperienza dell’esperto Francesco Le Rose che ne segue la parte tecnica e che ci dichiara, per ora è ancora in allestimento, in attesa che nel mese prossimo di gennaio si rinforzerà ulteriormente. E’ partito così il campionato di Futsal di Serie D, con questo primo incontro fra la Real Krimisa e l’A.S.D. Folgore di Cosenza. Un campionato che ha ripreso dopo la pausa pandemica e che sicuramente, pur con i limiti imposti dalla stessa pandemia, darà soddisfazione al Team di Francesco Le Rose, considerato che al suo interno militano giocatori che già in passato hanno difeso i colori della città, partecipando a campionati di livello superiore. Questo l’organico al momento disponibile che è sceso in campo: Portieri: Massimiliano Dima, Francesco Gentile; Giocatori di movimento: Luca Bastone, Andrea Cataldi, Andrea Alessio, Agostino Ceravolo, Luigi Coppola, Carlo De Bertolo, Giuseppe De Bertolo, Samuele De Bertolo, Davide Fuscaldo , Emanuele Mummolo. Una rosa già competitiva che con i nuovi ingressi previsti da gennaio renderanno sicuramente la squadra pronta per affrontare meglio questo campionato. Un segnale di ripresa delle attività sportive, che dopo la partenza del campionato di prima categoria, altro non può che essere positivo, grazie alla collaborazione degli appassionati del calcio. Per la cronaca, possiamo dire che la squadra, dopo un primo tempo, quasi perfetto, che si è concluso sul 4 a 0, nella ripresa, peccando di autostima e dimenticandosi di essere prima squadra e poi singoli giocatori, ha finito per sperperare il largo vantaggio, permettendo alla Folgore di Cosenza di acciuffare il pareggio allo scadere del tempo regolamentare. E’ finita quaindi 4 a 4, con il forte rammarico del tecnico, Francesco Le Rose e di tutta la Dirigenza. Ci vuole consapevolezza e umiltà, un mix che potrà permettere alla squadra di raggiungere buoni risultati.

