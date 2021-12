Tendenze: quali sono le mascherine preferite?

Sicuramente una delle cose che più ha cambiato la nostra vita in questi ultimi anni è stata la pandemia da Covid-19 spesso noto anche semplicemente come coronavirus

lunedì 13 Dicembre 2021.

Questa malattia che si è diffusa in tutto il mondo ha stravolto le nostre abitudini. Oltre all’impatto sulla salute, ci sono state anche le ripercussioni sociali ed economiche; molti hanno perso il proprio lavoro per sempre, altri hanno dovuto cambiarlo e reinventare le proprie carriere.

Insomma tutto è mutato per tante persone, ma anche le nostre abitudini sono cambiate molto. In tutto questo, in un certo senso, a cambiare è stato anche il nostro vestiario. Tra i tanti accessori che ogni giorno andiamo a indossare, si è aggiunto un altro elemento sicuramente insolito fino a poco tempo fa; adesso invece è entrato di prepotenza nella nostra quotidianità: parliamo ovviamente della mascherina.

I tanti tipi in commercio

Oggi, proprio in risposta a questa improvvisa richiesta del mercato, le mascherine sono diventate un prodotto che è possibile acquistare praticamente ovunque; dalle farmacie ai supermercati, dai negozi di abbigliamento a quelli più generici o anche online come il nuovo sito MaskHaze. Attenzione però; trovare ovunque una “mascherina” non significa che siano tutte uguali, che una valga un’altra, e che si possano acquistare senza tenere conto di qualità e caratteristiche.

Per queste varie ragioni oggi le mascherine sono quasi divenute un ulteriore capo di abbigliamento; spesso cerchiamo di abbinarlo al nostro outfit e cerchiamo di non sfigurare nell’indossarla. In questo articolo andremo a vedere le tipologie oggi più diffuse e che meglio seguono le tendenze del momento, senza però mai dimenticare la protezione il vero motivo per cui le usiamo e le useremo.

Mascherine chirurgiche

Sicuramente quando si parla di mascherine il nostro primo pensiero non si può che pensare a quelle chirurgiche. Queste sono sicuramente la forma più basilare di protezione da covid, ma anche da altre possibili virus o batteri, che abbiamo a disposizione. Questo tipo di dispositivi di protezione sono i più diffusi al mondo e forniscono una buona difesa per la gente che ci circonda, ma meno per noi stessi. Infatti per funzionare al meglio le mascherine necessitano di essere indossati da tutti o comunque da una percentuale elevata di popolazione.

Per quanto riguarda lo stile e le tendenze sicuramente sono tra le più versatili. Le mascherine chirurgiche infatti sono facilmente trovabili in tantissimi colori differenti e non sono rare anche le decorazioni più elaborate. Anche solo il colore però ci consente un’ottima combinazione di stile con il nostro eventuale abbigliamento senza problematiche.

Inoltre, ci sono anche delle misure; quelle adatte ai bambini o a chi ha un viso piccolo, per esempio. E invece quelle per gli adulti in generale.

In termini di protezione al momento ne sono disponibili tre versioni:

TIPO I . Il livello più basso di protezione che può essere utilizzato da chiunque.

. Il livello più basso di protezione che può essere utilizzato da chiunque. TIPO II e TIPO IIR. Questa tipologia ha una maggiore protezione ed è infatti indicata per il personale sanitario e medico in particolare.

Mascherine EN 149: grande protezione, ma minore stile

Se si tratta di protezione sicuramente nulla batte le mascherine EN 149. Questa sigla indica una particolare serie di mascherine, divise poi in tre tipologie differenti che sono uniformate secondo la specifica direttiva europea in merito. Questi strumenti sono in grado non solo di proteggere gli altri, come le precedenti mascherine, ma anche noi stessi grazie a un grado di filtraggio tale che si adatta bene a quello che vogliamo ottenere: ovvero sicurezza.

Le mascherine di questo tipo al momento si dividono in tre tipologie simili, ma differenti per livello di sicurezza che ci forniscono in vari contesti come possono essere quello lavorativo dei medici e di tutto il personale sanitario. Queste categorie sono:

FFP1 , con filtraggio di circa l’80 per cento

, con filtraggio di circa l’80 per cento FFP2 , con filtraggio di circa il 94 per cento

, con filtraggio di circa il 94 per cento FFP3, con filtraggio di circa il 99 per cento

Questi livelli sono ovviamente molto alti, sebbene la differenza tra il primo livello e il terzo sia sostanziale e renda anche il loro utilizzo completamente differente. Ad esempio il terzo livello, la FFP3, andrebbe utilizzato soprattutto da persone che realmente ogni giorno si espongono al rischio di contrarre il virus.

Sebbene queste siano le migliori in ottica di protezione dai rischi di ammalarsi, in realtà in ambito estetico queste si prestano molto poco a fantasia e vestibilità. Anche in questo caso è possibile trovarle in alcuni colori diversi oltre il classico bianco, ma in genere si tratta di colori neutri come ad esempio il nero.

Se stai dunque cercando una mascherina che ti metta al sicuro da quasi ogni possibile rischio, questa categoria fa sicuramente per te. Ma se vuoi un aspetto estetico più ricercato, allora probabilmente dovresti optare per la prossima categoria che andremo a descrivere.

Mascherine di stoffa: sono sicure?

Quando la pandemia è esplosa con tutte le gravi conseguenze del caso, molti hanno dovuto arrangiarsi per le mascherine. Questi prodotti non erano mai stati utilizzati così tanto, dunque una richiesta così ingente e immediata ha colto alla sprovvista le aziende produttrici. Emblematico è il fatto che diverse aziende si sono convertite temporaneamente o per sempre alla stessa produzione di mascherine.

Detto questo, per ovviare alla mancanza di prodotti e articoli in questo ambito, sono comparse le prime mascherine di stoffa. Le prime erano molto rudimentali e prive di qualsivoglia forma di protezione dalle infezioni, oggi però anche queste sono state riprogettate per proteggerci al meglio. Ovviamente non proteggeranno mai come una FFP1 o FFP3, ma restano comunque una scelta oculata.

Oculata soprattutto dal punto di vista estetico. L’utilizzo della stoffa rende le mascherine praticamente un capo d’abbigliamento personalizzabile in molti modi e adattabile stili diversi. Si parte dai colori base che variano in ogni tinta possibile, ma non mancano disegni, ricami elaborati. Un classico, per chi ha un certo stile e magari frequenta spesso uffici per affari vari è la mascherina con il proprio monogramma cucito sopra, un tocco di stile.

