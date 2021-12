Crotone, prende il via la nona edizione delle XmasInvasion 2021-22

XmasInvasion giunge quest’anno alla sua nona edizione, ed ha come mission quella di “invadere” la città con eventi culturali di ogni tipo

La Redazione

Crotone,

martedì 14 Dicembre 2021.

Nuovo capitolo della rassegna di incontri, mostre, concerti, teatro, socialità, cultura e aggregazione

organizzata dal Circolo Arci Le CentoCittà e co-finanziato dalla Regione Calabria nell’ambito

dell’Avviso Pubblico degli eventi culturali.

XmasInvasion giunge quest’anno alla sua nona edizione, ed ha come mission quella di “invadere”

la città con eventi culturali di ogni tipo.

Dislocato fra il Museo e Giardini di Pitagora, il lungomare cittadino e la Fabbrica una delle sedi

del Circolo Arci Le Centocittà, il The Bounty Pub, e i quartieri cittadini il festival proporrà diverse

attività, sempre nel rispetto delle normative anti-covid vigenti.

XmasInvasion è partito lo scorso 10 dicembre e proseguirà sino a gennaio inoltrato, al centro

come sempre, ci saranno socialità e cultura, senza dimenticare gli aspetti etici legati all’ambiente

e all’alimentazione.

Oltre un mese di eventi in programma al fine di rimettere al centro la socialità, la cultura e la voglia

di comunità.

PROGRAMMA ATTIVITA’ “XMAS INVASION” 2021/22

Lunedì 13 dicembre h. 19:00 – Quartiere “Il Carmine

Fuoco di Santa Lucia e Parata dei Giganti.

La tradizione dei fuochi in onore alla Santa della Luce, tipica crotonese, incontra la tradizionale

parata dei Giganti accompagnati dai tamburi, tipica delle province di Vibo e Reggio.

Una serata magica e suggestiva all’insegna dello stare insieme.

Martedì 14 dicembre h. 15 – Museo e Giardini di Pitagora

Incontro “Ambiente, territorio e bonifica”

Giovedì 16 dicembre h. 18:00 – Museo e Giardini di Pitagora

Concerto di Mario Nunziante

Giovedì 16 dicembre h. 22:00 – The Bounty Pub

Concerto di Filthy Lucre Live

Formazione : Mykyta Tortora , chitarra e voce

Ivan De Luca , basso

Emmanuele Sestito Batteria.

Rivisitazione di brani nazionali e internazionali in chiave rock – punk

Venerdì 17 dicembre h. 21:00 – Fabbrica

Mas e Tango – Tango alla fine del mondo

La fabbrica sarà pervasa dalla Musica, dalll’atmosfera e dalla passione delle note della fisarmonica

di Salvatore Cauteruccio, accompagnato da Roberto Musolino al basso e Fabrizio La Fauci alla

batteria

Venerdì 17 dicembre h. 17:00 – Museo e Giardini di Pitagora

Incontro: La conoscenza dell’Antica Kroton

Sabato 18 Dicembre h. 21:30 – Fabbrica

Boto Cissokho Trio

Sabato 18 e Domenica 19 dicembre – Museo e Giardini di Pitagora

Incontro nazionale Architettura

Sabato 18 dicembre h. 19:00 – Museo e Giardini di Pitagora

Incontri Musicali Mediterranei

Concerto del pianista Giuseppe Maiorca

Domenica 19 Dicembre – Fabbrica

h 19:00 – Incontro “I produttori incontrano i consumatori”

h 22:00 – Concerto : “Skrokko ‘n Roll Band”

Lunedì 20 Dicembre – Fabbrica

h. 19:00: Presentazione del libro “Lucy” di Salvatore De Luca

h. 22:00 Concerto: “Chiara Ranieri Band”

Dopo la fortunata partecipazione a X Factor e dopo aver cantato nelle maggiori città italiane,

Chiara torna a esibirsi nella sua città e sul palco a lei più caro.

Lunedì 20 dicembre h. 18:00 – Museo e Giardini di Pitagora

Incontro con l’associazione “Vivere Sorridendo”

Martedì 21 Dicembre h. 21:30– Fabbrica

Concerto: “Una storia da raccontare”

Pompilio Turtoro, con la sua band, presenta lo spettacolo inedito nel quale racconta i Nomadi, la

storica band con la quale ha collaborato in più occasioni.

Martedì 21 dicembre h. 9:00 – Museo e Giardini di Pitagora

Convegno: Lavoro e Formazione

Mercoledì 22 Dicembre h. 21:00 – Fabbrica

Spettacolo / saggio della Kroton Music Academy

Giovedì 23 Dicembre h 21:00 – Fabbrica

Concerto: Vince Abbracciante Trio

Giovedì 23 Dicembre h 22:00 – The Bounty Pub

Concerto: Gli anni veloci

Giovedì 23 Dicembre h 19:00 – Museo e Giardini di Pitagora

Spettacolo: Athena

Venerdì 24 Dicembre h 23:00 – The Bounty Pub

Natale con la Skrokko ‘n Roll Band

Sabato 25 Dicembre h. 21:30 – Fabbrica

Concerto: Just Friends – Il ritorno

Dopo anni di silenzio, tornano a suonare insieme gli amici più famosi delle estati crotonesi di qualche

lustro fa.

Domenica 26 Dicembre h. 21:30 – Fabbrica

Non è la solita tombola

Tombolata animata dalle amenità e dalla verve degli storici soci de “le Centocittà”

Domenica 26 Dicembre h 19:00 – Museo e Giardini di Pitagora

Musica e mostre

Lunedì 27 dicembre h. 22:00 – Fabbrica

Evento “The Cube – il concerto”

Lunedì 27 dicembre h. 21:00 – Piazza Immacolata

Rassegna Verso Sud Jazz presenta:

Concerto “The SaxObar Swin & soul Orchestra”

Con Anna Ida Pisani (Voce), Marco Rossin (Sax Tenore), Fabio Rossin (Sax Baritono), Luigi Paese

(Tromba), Francesco Fusilli (Piano), Antonio Veltri ( Basso), Gianpaolo Noce ( Batteria)

Martedì 28 Dicembre h.21:30 – Fabbrica

“That’s all!… La sensualità non è reato

Piccolo Varietà burlesque di e con Blu Clarissa & Amy Lee Scarlett

Mercoledì 29 Dicembre h. 21:00 – Fabbrica

“Italian Song Book” Jazz Quintet

I grandi brani della musica italiana sposano il jazz, in un connubio magico e irresistibile

Giovedì 30 Dicembre h. 22:00 – Fabbrica

Concerto Tributo a Amy Winehouse

Giovedì 30 Dicembre h 22:00 – The Bounty Pub

Concerto: Boto Cissokho Trio

Venerdì 31 Dicembre h. 19:00 – Museo e Giardini di Pitagora

Musica e mostre

Venerdì 31 Dicembre h. 19:00 – Fabbrica

Cenone e Veglione

Capodanno con il Rox Show

Domenica 2 Gennaio 2022 h. 21:00 – Fabbrica

Teatro “Na bella ‘nzalata”

Lunedì 3 Gennaio h 21:30 – Fabbrica

Il teatro della Maruca presenta:

“Pì mare mare” di e con Carlo Gallo

Martedì 4 gennaio h. 21:30 – Fabbrica

Stand Up Comedy Show: Francesco Mileto

Mercoledì 5 Gennaio h. 21:30 – Fabbrica

Concerto Tributo a Pino Daniele

Giovedì 6 gennaio h. 22:00 – The Bounty Pub

Concerto “The Cube”

Venerdì 7 Gennaio h. 21:00 – Fabbrica

Spettacolo “Accordion Solo”

Salvatore Cauteruccio, con la sua fisarmonica, costruirà dal vivo la colonna sonora di un film muto

Sabato 8 Gennaio h. 21:30 – Fabbrica

Il teatro della Maruca presenta:

“Racconti brevi” di e con Carlo Gallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA