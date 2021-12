Discontinua ma duttile. E che coppia davanti Moreno-Danjuma: tutti i pericoli del Villarreal

La Redazione24

,

martedì 14 Dicembre 2021.

Discontinua ma duttile. E che coppia davanti Moreno-Danjuma: tutti i pericoli del VillarrealMale nella Liga, ma in Champions ha appena eliminato l’Atalanta: in panchina Emery, specializzato in Europa League, e in campo la sorpresa è il 24enne nigeriano che gioca con l’Olanda e vede benissimo la porta. Andata in Spagna martedì 22 febbraio, ritorno a Torino mercoledì 16 marzo.

