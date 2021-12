L’Istituto “Pertini-Santoni” di Crotone tra le due istituzioni italiane selezionate per una visita di studio internazionale sull’impresa sociale e inclusione sociale a Budapest (Ungheria)

“Towards Collaborative Practice” (TCP) Study Visit on Social Entrepreneurship and Social Inclusion Visita di studio 22-26 Novembre 2021 | Budapest, Ungheria

Crotone,

martedì 14 Dicembre 2021.

L’I.I.S. “PERTINI-SANTONI”, retto dalla D.S. Dott.ssa Ida Sisca, prosegue senza sosta il suo percorso di internazionalizzazione in Europa partecipando alla visita di studio a Budapest (Ungheria) sull’imprenditoria sociale e inclusione sociale.

L’Istituto è stato rappresentato, previa selezione da parte dell’ANG, dalla Coordinatrice ERASMUS+ Prof.ssa ORNELLA PEGORARO. L’ evento internazionale, che ha visto la partecipazione di 22 Paesi Europei e Paesi terzi vicini, ha avuto l’ l’obiettivo di aumentare le conoscenza e le competenze delle Istituzioni partecipanti nel settore dell’imprenditoria sociale e inclusione sociale, secondo i principi della Green Economy.

Questo in sintesi il programma:

Intervento dei seguenti ospiti nel settore dell’Impresa Sociale in Ungheria:

1. Vincent Liegey, ingegnere con esperienza nell’Impresa sociale, che ha presentato diversi progetti per l’impresa all’insegna di energie rinnovabili, verdi e intelligenti, esplorando diversi tipi di soluzioni.

2. Péter Küllői, presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Bator Tabor, copresidente del comitato russo e dell’Europa orientale Tate che ha illustrato la rivoluzione digitale e la “rivoluzione verde”, sottolineando come il digitale si stia dirigendo verso lo sviluppo sostenibile.

Le visite di studio hanno compreso le seguenti imprese sociali:

3. SZATYORBOLT – SZATYOR ASSOCIATION-, una nuova COMUNITÀ DELLO SHOPPING E IMPRESA SOCIALE,che offre un’alternativa allo shopping tradizionale, essendo rispettosa dell’ambiente e consapevole dell’impatto che il cibo ha sulla salute della gente e sull ambiente, organizzando anche attività di formazione e eventi gastronomici stagionali.

IMPACT HUB, una rete globale di imprenditori che supportano imprese locali secondo un programma di sviluppo ambientale, fungendo da catalizzatore per l’ ecosistema

MagNet Bank

MagNet Bank è l’unica banca comunitaria etica in Ungheria, di proprietà di cittadini ungheresi, con l’unico obiettivo di avere un impatto sociale sulla comunità, supportando anche persone con disabilità, secondo il principio della sostenibilità e responsabilità sociali.

6. Hello wood, uno studio internazionale di architettura, specializzato nella progettazione e costruzione di installazioni spettacolari, cabine e edifici, secondo un approccio orientato all’azione. Tutte le installazioni (pop-up bars/restaurants, installazioni artistiche, piccoli arredi smart in legno, cartellone di Budapest per selfie, workstations, ponti, cabine, villaggi, padiglioni, e altre edifici spettacolari) sono in legno e altri materiali sostenibili eco-friendly e socialmente rilevanti. Lo studio organizza anche workshops, summer school, campi di progettazione, festival dell’architettura e altre attrazioni e mostre, con l’obiettivo di sensibilizzare, incoraggiare la comunità a costruire e avvicinare l’architettura al pubblico,con il motto ”Pensare con le nostre mani e imparare attraverso l’esperienza”.

7. Gólya , un centro sociale/pub/café che opera su una base cooperativa nell’8° distretto di Budapest, in Ungheria, favorendo l’integrazione sociale tra residenti, migranti e Roma. . Il centro organizza eventi di musica dal vivo ogni settimana e anche altri programmi come cineclub, presentazioni, conferenze, discussioni, giochi da tavolo, mostre d’arte, compleanni, balli, conferenze, raccolte fondi, corsi di formazione e riunioni di ogni tipo, inclusi eventi politici.

8. Premier Kultcafé,una struttura multifunzionale: cinema, spazio comunitario e caffè. Ciò che rende Premier Kultcafé davvero unico è l’impiego di persone con disabilità allo scopo di integrarle nella società, rendendolo uno dei più grandi stabilimenti in Europa che mira all’inclusione sociale di con disabilità, offrendo loro la possibilità di far parte di uno spazio culturale e comune, un luogo che combina impiego e intrattenimento.

9. HELLO ANYU, un Caffè per famiglie e spazio comunitario e flessibile, un’impresa sociale sostenibile, di proprietà del Comune del Distretto, dove le mamme, ma anche tutta la famiglia, possono trascorrere del tempo libero. Si offrono anche possibilità di lavoro alle giovani mamme con orari flessibili, con open days serali e workshops, in modo da favorire loro la possibilità di entrare nel mondo del lavoro.

Il modello organizzativo è altamente innovativo, rappresentando quindi una sfida per il futuro.

Tutte le attività della visita di studio sono state un’ottima opportunità di miglioramento professionale nel settore dell’imprenditoria sociale e inclusione sociale, secondo i principi della sostenibilità.

Il Seminario ha costituito un’ottima occasione di scambio di buone pratiche e realtà tra esperti Europei, incrementando la loro collaborazione nel settore, consentendo loro una maggiore comprensione del Programma European Solidarity Corps.

Massima soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Ida Sisca per gli eccellenti risultati conseguiti dal proprio Istituto nel settore dell’imprenditoria sociale e inclusione sociale in Europa , collaborando con esperti Europei per costruire un’ Europa inclusiva, sostenibile e solidale.

Prof.ssa Ornella Pegoraro

Referente Erasmus+

